Скандал з Signal. ЗМІ дізналися, через що Трамп розлютився на Волца, і це не витік даних

Президент США Дональд Трамп був засмучений через скандал з витоком даних з чату в Signal. Трамп розлютився, що радник з питань національної безпеки Майк Волц мав контакт журналіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, Трамп засмутився, коли дізнався, що Волц випадково додав головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга у груповий чат в Signal, де обговорювалися удари по єменських хуситах. Але це було не лише тому, що Волц потенційно викрив секретну інформацію.

За словами трьох людей, знайомих із ситуацією, Трамп був розлючений і сповнений підозр через те, що Волц зберіг у своєму телефоні Голдберга. Ще одне джерело сказало, що президента США особливо стурбував незручний характер цього епізоду.

"Президент був розлючений, що Волц міг бути таким дурним", - зазначив співрозмовник.

Попри те, що Трамп підтримав свого радника з питань національної безпеки, кілька союзників Трампа попередили, що це ще не кінець проблем Волца. Як уточнив один зі співрозмовників видання, інцидент загострив стосунки Волца з найближчим оточенням президента США.

Politico додає, що Трамп і його союзники вже давно з підозрою ставляться до витоків інформації, і з обережністю - до співробітників, які спілкуються з певними репортерами або які контактують з журналістами, які не знаходяться в зоні їхнього висвітлення.

Варто додати, що The Atlantic раніше опублікувало статтю, в якій з посиланням на анонімні джерела стверджували, що Трамп назвав американців, загиблих на війні, "невдахами". Також видання було один з перших, які закликали до імпічменту Трампа під час його першого президентського терміну.