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В сети обнаружили частные данные топ-чиновников администрации Трампа, - Spiegel

Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В открытом доступе обнаружили личные данные топ-чиновников администрации президента США Дональда Трампа. Среди них советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, глава Пентагона Пит Хегсет и директор национальной разведки Тулси Габбард.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Журналисты Spiegel смогли найти в открытых источниках в интернете номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и даже некоторые пароли высших чиновников США. Для этого журналисты использовали коммерческие поисковые системы, а также взломанные данные клиентов, которые были опубликованы в интернете.

Большинство этих номеров и адресов электронной почты все еще используются, а некоторые из них связаны с профилями в социальных сетях Instagram и LinkedIn. Они использовались для создания учетных записей и профилей Dropbox. Существуют также профили WhatsApp для соответствующих номеров телефонов и даже учетные записи Signal в некоторых случаях.

Данные министра обороны США Пита Хегсета нашли через коммерческого поставщика контактной информации, которого обычно используют компании для продаж, маркетинга и рекрутинга. Этому сервису предоставили ссылку на профиль Хегсета в LinkedIn, после чего тот в ответ прислал Gmail-адрес, мобильный номер и другие данные.

Издание выяснило, что электронная почта была активна еще несколько дней назад, но ее название и порой даже пароль фигурирует в более 20 общедоступных утечках. Номер телефона Хегсета был привязан к учетной записи в WhatsApp, которую, вероятно, удалил недавно.

Номер телефона и электронный адрес Майка Уолтца также удалось найти через тот же сервис. В сети журналисты также нашли несколько паролей, привязанных к его электронной почте, и профили в Microsoft Teams, LinkedIn, WhatsApp и Signal.

Директор Национальной разведки Габбард, вероятно, заблокировала свои данные в коммерческих поисковых системах контактов. Однако ее электронную почту можно было найти на WikiLeaks и Reddit.

Spiegel также установило, что частные и публично доступные номера телефонов Габбард и Уолтца связаны с их аккаунтами в Signal.

Издание не исключает, что вражеская разведка могла бы использовать данные американских чиновников нацбезопасности из открытого доступа, взломав их устройства и установив шпионское программное обеспечение.

 

Скандал с чатом в Signal

Напомним, на днях в сети вспыхнул скандал с участием советника по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца. Он случайно добавил в секретное время в Signal главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Участниками чата были топ-чиновники США и там, вероятно, обсуждались планы ударов по йеменским хуситам. Уолтц отрицал, что намеренно добавил журналиста. Более того, он заявил, что у него не было номера Голдберга. Советник по вопросам национальной безопасности набросился с оскорблениями на Голдберга, но все же взял на себя ответственность.

Президент США Дональд Трамп встал на защиту Уолтца, сказав, что тот "усвоил урок". Но Politico указывает, что Трамп разозлился, что у Уолтца был номер главного редактора The Atlantic. Это издание оппозиционное к президенту США.

Подробнее о скандале с утечкой данных в Signal - в материале РБК-Украина.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампПит Хегсет