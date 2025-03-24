UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У мережі повідомляють про вибухи в Івано-Франківській області: що кажуть в ОВА

Фото: глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук (facebook.com/SvitlIanaOnyshchuk)
Автор: Тетяна Степанова

У мережі ввечері 24 березня повідомляють про серію вибухів в Івано-Франківській області. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

У деяких Telegram-каналах повідомили про вибухи в Делятині, Буковелі, Кутах та Верховині.

"Інформація про серію вибухів на Прикарпатті не відповідає дійсності!
В області все спокійно. Бережіть себе і рідних!", - написала Онищук.

У поліції також спростували інформацію про вибухи.

"На лінію 102 не надходило жодних повідомлень щодо вибухів. У гірських районах все спокійно", - сказали "Суспільному" у секторі комунікації поліції Івано-Франківської області.

Обстріл України 24 березня

Нагадаємо, у ніч на 24 березня росіяни запустили по Україні 147 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 97 "Шахедів". Ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Зокрема, у Київській області внаслідок обстрілу є поранений.

Також сьогодні вдень російські війська вдень 24 березня завдали ракетного удару по центру Сум. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки та школа, є поранені.

Відомо, що частина будинків залишилася без газу, гарячої та холодної води, а також опалення.

При цьому, за даними Сумської міськради, постраждали щонайменше 13 дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська областьВійна в УкраїніВибухи