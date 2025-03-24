У мережі повідомляють про вибухи в Івано-Франківській області: що кажуть в ОВА

У мережі ввечері 24 березня повідомляють про серію вибухів в Івано-Франківській області. Однак ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.
У деяких Telegram-каналах повідомили про вибухи в Делятині, Буковелі, Кутах та Верховині.
"Інформація про серію вибухів на Прикарпатті не відповідає дійсності!
В області все спокійно. Бережіть себе і рідних!", - написала Онищук.
У поліції також спростували інформацію про вибухи.
"На лінію 102 не надходило жодних повідомлень щодо вибухів. У гірських районах все спокійно", - сказали "Суспільному" у секторі комунікації поліції Івано-Франківської області.
Нагадаємо, у ніч на 24 березня росіяни запустили по Україні 147 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 97 "Шахедів". Ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Зокрема, у Київській області внаслідок обстрілу є поранений.
Також сьогодні вдень російські війська вдень 24 березня завдали ракетного удару по центру Сум. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки та школа, є поранені.
Відомо, що частина будинків залишилася без газу, гарячої та холодної води, а також опалення.
При цьому, за даними Сумської міськради, постраждали щонайменше 13 дітей.
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