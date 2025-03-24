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В сети сообщают о взрывах в Ивано-Франковской области: что говорят в ОВА

Фото: глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук (facebook.com/SvitlIanaOnyshchuk)
Автор: Татьяна Степанова

В сети вечером 24 марта сообщают о серии взрывов в Ивано-Франковской области. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

В некоторых Telegram-каналах сообщили о взрывах в Делятине, Буковеле, Кутах и Верховине.

"Информация о серии взрывов на Прикарпатье не соответствует действительности!
В области все спокойно. Берегите себя и родных!", - написала Онищук.

В полиции также опровергли информацию о взрывах.

"На линию 102 не поступало никаких сообщений о взрывах. В горных районах все спокойно", - сказали "Суспільному" в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

 

Обстрел Украины 24 марта

Напомним, в ночь на 24 марта россияне запустили по Украине 147 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 97 "Шахедов". Еще 25 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

В частности, в Киевской области в результате обстрела есть раненый.

Также сегодня днем российские войска днем 24 марта нанесли ракетный удар по центру Сум. В результате атаки повреждены многоэтажки и школа, есть раненые.

Известно, что часть домов осталась без газа, горячей и холодной воды, а также отопления.

При этом, по данным Сумского горсовета, пострадали по меньшей мере 13 детей.

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