В сети сообщают о взрывах в Ивано-Франковской области: что говорят в ОВА

В некоторых Telegram-каналах сообщили о взрывах в Делятине, Буковеле, Кутах и Верховине.

"Информация о серии взрывов на Прикарпатье не соответствует действительности!

В области все спокойно. Берегите себя и родных!", - написала Онищук.

В полиции также опровергли информацию о взрывах.

"На линию 102 не поступало никаких сообщений о взрывах. В горных районах все спокойно", - сказали "Суспільному" в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.