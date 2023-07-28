У мережі повідомляють про вибухи в Донецьку, під удар потрапило "МВС ДНР" (фото)

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 28 липня, пролунали вибухи. Під удар могла потрапити будівля "МВС ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

Користувачі зазначають, що під удар потрапив центр окупованого міста.

Фото: Наслідки обстрілу (t.me/itsdonetsk)

Також публікуються кадри, імовірно, після удару по будівлі "МВС ДНР".

Про жертв і постраждалих не повідомляють.

Ситуація в Донецьку

Російські загарбники окупували Донецьк ще у 2014 році. Проте останнім часом в місті почастішали вибухи. Там фіксують "прильоти" по скупченнях росіян чи їхніх складах боєприпасів та техніки.

Зазначимо, що українські офіційні особи та військові "працюють" лише по російських окупантах та не атакують цивільних.

Наприклад, 13 липня місцеві повідомляли про "приліт" у районі заводу "Топаз", який займався розробкою комплексів дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем ППО у Донецьку.

Окрім того, 4 липня в окупованих Донецьку та Макіївці повідомляли про потужні вибухи. Після ефективного вогневого впливу своє існування припинив черговий склад росіян в Макіївці.