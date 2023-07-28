В сети сообщают о взрывах в Донецке, под удар попало "МВД ДНР" (фото)
Во временно оккупированном Донецке сегодня, 28 июля, прогремели взрывы. Под удар могло попасть здание "МВД ДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Пользователи отмечают, что под удар попал центр оккупированного города.
Фото: Последствия обстрела (t.me/itsdonetsk)
Также публикуются кадры, предположительно, после удара по зданию "МВД ДНР".
О жертвах и пострадавших не сообщают.
Ситуация в Донецке
Российские захватчики оккупировали Донецк еще в 2014 году. Однако в последнее время в городе участились взрывы. Там фиксируют "прилеты" по скоплениям россиян или их складам боеприпасов и техники.
Отметим, что украинские официальные лица и военные "работают" только по российским оккупантам и не атакуют гражданских.
Например, 13 июля местные сообщали о "прилете" в районе завода "Топаз" , который занимался разработкой комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО в Донецке.
Кроме того, 4 июля в оккупированных Донецке и Макеевке сообщали о мощных взрывах. После эффективного огневого влияния свое существование прекратил очередной состав россиян в Макеевке.
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