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У мережі повідомляють про потужні вибухи у Феодосії

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованій Феодосії (Крим) сьогодні, 31 серпня, пролунала серія гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Із Феодосії повідомляють, що звуки стрілянини долинали з боку стадіону "Динамо", - йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі зазначають, що там поруч розташовані казарми військової частини, а також не далеко розташований порт. 

Що ще відомо

Також місцеві Telegram-канали пишуть про потужні вибухи на Старокримському полігоні. 

Фото: Феодосія (google.com/maps)

Окупаційна влада не повідомляла про будь-які навчання. Більше ніякої іншої інформації про це не повідомляють. 

Ситуація в Криму

Останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по скупченнях російських солдатів, техніки та складах з боєприпасами.

Зокрема, 23 серпня українські оборонці змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

А 24 серпня наші розвідники провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни

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