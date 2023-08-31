У мережі повідомляють про потужні вибухи у Феодосії

"Із Феодосії повідомляють, що звуки стрілянини долинали з боку стадіону "Динамо", - йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі зазначають, що там поруч розташовані казарми військової частини, а також не далеко розташований порт.

Що ще відомо

Також місцеві Telegram-канали пишуть про потужні вибухи на Старокримському полігоні.

Фото: Феодосія (google.com/maps)

Окупаційна влада не повідомляла про будь-які навчання. Більше ніякої іншої інформації про це не повідомляють.

Ситуація в Криму

Останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по скупченнях російських солдатів, техніки та складах з боєприпасами.

Зокрема, 23 серпня українські оборонці змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

А 24 серпня наші розвідники провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни