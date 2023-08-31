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В сети сообщают о мощных взрывах в Феодосии

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированной Феодосии (Крым) сегодня, 31 августа, прогремела серия громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Из Феодосии сообщают, что звуки стрельбы доносились со стороны стадиона "Динамо", - говорится в сообщении.

Местные жители отмечают, что там рядом расположены казармы воинской части, а также не далеко расположен порт.

Что еще известно

Также местные Telegram-каналы пишут о мощных взрывах на Старокрымском полигоне. 

Фото: Феодосия (google.com/maps)

Оккупационные власти не сообщали о каких-либо учениях. Больше никакой другой информации об этом не сообщают.

Ситуация в Крыму

В последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по скоплениям российских солдат, технике и складам с боеприпасами.

В частности, 23 августа украинские защитники смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Оленевка в Крыму.

А 24 августа наши разведчики провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.

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