В сети сообщают о мощных взрывах в Феодосии

Во временно оккупированной Феодосии (Крым) сегодня, 31 августа, прогремела серия громких взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Из Феодосии сообщают, что звуки стрельбы доносились со стороны стадиона "Динамо", - говорится в сообщении.
Местные жители отмечают, что там рядом расположены казармы воинской части, а также не далеко расположен порт.
Также местные Telegram-каналы пишут о мощных взрывах на Старокрымском полигоне.
Фото: Феодосия (google.com/maps)
Оккупационные власти не сообщали о каких-либо учениях. Больше никакой другой информации об этом не сообщают.
В последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по скоплениям российских солдат, технике и складам с боеприпасами.
В частности, 23 августа украинские защитники смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Оленевка в Крыму.
А 24 августа наши разведчики провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.
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