ua en ru
Чт, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У мережі повідомляють про потужні вибухи у Феодосії

Феодосія, Четвер 31 серпня 2023 20:19
UA EN RU
У мережі повідомляють про потужні вибухи у Феодосії Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованій Феодосії (Крим) сьогодні, 31 серпня, пролунала серія гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Із Феодосії повідомляють, що звуки стрілянини долинали з боку стадіону "Динамо", - йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі зазначають, що там поруч розташовані казарми військової частини, а також не далеко розташований порт.

Що ще відомо

Також місцеві Telegram-канали пишуть про потужні вибухи на Старокримському полігоні.

У мережі повідомляють про потужні вибухи у Феодосії

Фото: Феодосія (google.com/maps)

Окупаційна влада не повідомляла про будь-які навчання. Більше ніякої іншої інформації про це не повідомляють.

Ситуація в Криму

Останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по скупченнях російських солдатів, техніки та складах з боєприпасами.

Зокрема, 23 серпня українські оборонці змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

А 24 серпня наші розвідники провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крым Феодосия Війна в Україні
NEWS
В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8
В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони