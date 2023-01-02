У мережі повідомляють про погоню зі стріляниною у Дніпрі: поліція переслідувала жінку

За інформацією видання, жінка потрапила в аварію на вулиці Фабра. При цьому вона виїхала на пішохідну частину і мало не збила людей, рухаючись на високій швидкості Набережною Заводською.

Фото з місця погоні (nashemisto.dp.ua)

Після цього зловмисниця хотіла втекти, але її почала переслідувати поліція. Під час погоні вона протаранила кілька авто правоохоронців, а після цього в'їхала у двір храму Різдва Пресвятої Богородиці. Поліцейським довелося стріляти по колесах, щоб зупинити авто.

Пізніше з'ясувалося, що в салоні машини разом із зловмисницею знаходилася маленька дитина 3-4 років. Жінку затримали.