В сети сообщают о погоне со стрельбой в Днепре: полиция преследовала женщину

В понедельник, 2 января, полицейские устроили погоню за женщиной в Днепре. Она пыталась скрыться с места ДТП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наше місто".
По информации издания, женщина попала в аварию на улице Фабра. При этом она выехала на пешеходную часть и чуть не сбила людей, двигаясь на высокой скорости по Набережной Заводской.
После этого злоумышленница хотела скрыться, но ее начала преследовать полиция. В ходе погони она протаранила несколько авто правоохранителей, а после этого въехала во двор храма Рождества Пресвятой Богородицы. Полицейским пришлось стрелять по колесам для того, чтобы остановить авто.
Позже выяснилось, что в салоне машины вместе со злоумышленницей находился маленький ребенок 3-4 лет. Женщину задержали.
Напомним, ранее стало известно, что 24 декабря в Винницкой области автобус столкнулся с легковым авто. В результате ДТП погибли женщина и ребенок.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.