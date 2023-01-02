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В сети сообщают о погоне со стрельбой в Днепре: полиция преследовала женщину

Иллюстративное фото: в сети сообщают о погоне со стрельбой в Днепре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 2 января, полицейские устроили погоню за женщиной в Днепре. Она пыталась скрыться с места ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наше місто".

По информации издания, женщина попала в аварию на улице Фабра. При этом она выехала на пешеходную часть и чуть не сбила людей, двигаясь на высокой скорости по Набережной Заводской.

Фото с места погони (nashemisto.dp.ua)

После этого злоумышленница хотела скрыться, но ее начала преследовать полиция. В ходе погони она протаранила несколько авто правоохранителей, а после этого въехала во двор храма Рождества Пресвятой Богородицы. Полицейским пришлось стрелять по колесам для того, чтобы остановить авто.

Позже выяснилось, что в салоне машины вместе со злоумышленницей находился маленький ребенок 3-4 лет. Женщину задержали.

Напомним, ранее стало известно, что 24 декабря в Винницкой области автобус столкнулся с легковым авто. В результате ДТП погибли женщина и ребенок.

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ДТПполицияАвариястрельба в Днепре