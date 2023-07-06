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У мережі повідомляють про обстріл окупованої Ясинуватої (фото)

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Ясинувата, Четвер 06 липня 2023 22:16
У мережі повідомляють про обстріл окупованої Ясинуватої (фото) Фото: Ілюстративне фото (t me itsdonetsk)
Автор: Дмитро Браславський

Окупована Ясинувата в Донецькій області сьогодні, 6 липня, потрапила під обстріл. Постраждали будинки, в одному з них почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що Ясинувата могла потрапити під обстріл РСЗВ "Град".

"Побиті будинки, магазин, перебиті водовід і газопровід", - йдеться у повідомленні.

Telegram-канали додають, що внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий мешканець.

Також було опубліковано відео, на якому вдалося зафіксувати момент "прильоту" у місті.

Ситуація в Ясинуватій

Місто було захоплене бойовиками "ДНР" ще 2014 року, лінія розмежування проходила буквально по кордонах Ясинуватої. Місто розташоване недалеко від захопленого Донецька і підконтрольної українській владі Авдіївки.

Вчора у тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької пролунали вибухи у районі залізниці. Тиждень тому у Ясинуватій повідомляли про вибухи у районі залізничного вокзалу.

Нагадаємо, що нещодавно в окупованих Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Тоді наші бійці вдарили по черговому складу окупантів у Макіївці.

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