У мережі повідомляють про обстріл окупованої Ясинуватої (фото)
Окупована Ясинувата в Донецькій області сьогодні, 6 липня, потрапила під обстріл. Постраждали будинки, в одному з них почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що Ясинувата могла потрапити під обстріл РСЗВ "Град".
"Побиті будинки, магазин, перебиті водовід і газопровід", - йдеться у повідомленні.
Telegram-канали додають, що внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий мешканець.
Також було опубліковано відео, на якому вдалося зафіксувати момент "прильоту" у місті.
Ситуація в Ясинуватій
Місто було захоплене бойовиками "ДНР" ще 2014 року, лінія розмежування проходила буквально по кордонах Ясинуватої. Місто розташоване недалеко від захопленого Донецька і підконтрольної українській владі Авдіївки.
Вчора у тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької пролунали вибухи у районі залізниці. Тиждень тому у Ясинуватій повідомляли про вибухи у районі залізничного вокзалу.
Нагадаємо, що нещодавно в окупованих Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Тоді наші бійці вдарили по черговому складу окупантів у Макіївці.
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