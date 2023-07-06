ua ru
Чт, 06 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В сети сообщают об обстреле оккупированной Ясиноватой (фото)

Новина українською →
Ясиноватая, Четверг 06 июля 2023 22:16
В сети сообщают об обстреле оккупированной Ясиноватой (фото) Фото: Иллюстративное фото (t me itsdonetsk)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупированная Ясиноватая в Донецкой области сегодня, 6 июля, попала под обстрел. Пострадали дома, в одном из них начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что Ясиноватая могла попасть под обстрел РСЗО "Град".

"Побиты дома, магазин, перебиты водовод и газопровод", - говорится в сообщении.

Telegram-каналы добавляют, что в результате обстрела ранения получил местный житель.

Также было опубликовано видео, на котором удалось зафиксировать момент "прилета" в городе.

Ситуация в Ясиноватой

Город был захвачен боевиками "ДНР" еще в 2014 году, линия разграничения проходила буквально по границам Ясиноватой. Город расположен недалеко от захваченного Донецка и подконтрольной украинским властям Авдеевки.

Вчера во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой раздались взрывы в районе железной дороги. Неделю назад в Ясиноватой сообщали о взрывах в районе железнодорожного вокзала.

Напомним, что недавно в оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы. Тогда наши бойцы ударили по очередному складу оккупантов в Макеевке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донбасс Донецкая область Ясиноватая Война в Украине
NEWS
Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России
Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России
DAILY
Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария