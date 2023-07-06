В сети сообщают об обстреле оккупированной Ясиноватой (фото)
Оккупированная Ясиноватая в Донецкой области сегодня, 6 июля, попала под обстрел. Пострадали дома, в одном из них начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Отмечается, что Ясиноватая могла попасть под обстрел РСЗО "Град".
"Побиты дома, магазин, перебиты водовод и газопровод", - говорится в сообщении.
Telegram-каналы добавляют, что в результате обстрела ранения получил местный житель.
Также было опубликовано видео, на котором удалось зафиксировать момент "прилета" в городе.
Ситуация в Ясиноватой
Город был захвачен боевиками "ДНР" еще в 2014 году, линия разграничения проходила буквально по границам Ясиноватой. Город расположен недалеко от захваченного Донецка и подконтрольной украинским властям Авдеевки.
Вчера во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой раздались взрывы в районе железной дороги. Неделю назад в Ясиноватой сообщали о взрывах в районе железнодорожного вокзала.
Напомним, что недавно в оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы. Тогда наши бойцы ударили по очередному складу оккупантов в Макеевке.
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