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В мережі повідомили про роботу ППО в Одеській області

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Одеська область , Четвер 22 грудня 2022 14:38
В мережі повідомили про роботу ППО в Одеській області Фото: в мережі повідомили про роботу ППО в Одеській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Одеській області місцеві жителі повідомили про роботу протиповітряної оборони. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Працює ППО", - інформують в мережі.

Зазначимо, що офіційного підтвердження від влади наразі не надходило.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Одеській області також спрацювала ППО під час повітряної тривоги.

Додамо, під ранок стало відомо, що на півдні було збито російську керовану ракету Х-59, яку окупанти випустили із літака.

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Одеса ПВО воздушная тревога
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