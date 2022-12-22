ua ru
Чт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В сети сообщили о работе ПВО в Одесской области

Новина українською →
Одесская область, Четверг 22 декабря 2022 14:38
В сети сообщили о работе ПВО в Одесской области Фото: в сети сообщили о работе ПВО в Одесской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Одесской области местные жители сообщили о работе противовоздушной обороны. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Работает ПВО", - информируют в сети.

Отметим, что официального подтверждения от властей пока не поступало.

Напомним, что сегодня ночью Одесской области также сработало ПВО во время воздушной тревоги.

Добавим, под утро стало известно, что на юге была сбита российская управляемая ракета Х-59, которую оккупанты выпустили из самолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ПВО воздушная тревога
NEWS
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
DAILY
Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции
Юлия Акимовакорреспондент Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции