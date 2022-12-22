В сети сообщили о работе ПВО в Одесской области

В Одесской области местные жители сообщили о работе противовоздушной обороны. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Работает ПВО", - информируют в сети.

Отметим, что официального подтверждения от властей пока не поступало.

Напомним, что сегодня ночью Одесской области также сработало ПВО во время воздушной тревоги.

Добавим, под утро стало известно, что на юге была сбита российская управляемая ракета Х-59, которую оккупанты выпустили из самолета.

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