У мережі повідомили про "приліт" по аеродрому в Криму

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 25 червня пролунали вибухи. Міг бути атакований аеродром у Джанкої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
"Попередньо, є приліт по аеродрому у Джанкої, повідомляють підписники. Які наслідки, поки невідомо", - йдеться у повідомленні.
Раніше "Кримський вітер" писав про вибухи у кількох куточках окупованого півострова. Також у мережі повідомляли про нібито роботу російської протиповітряної оборони по дронах.
Гучно було у кількох районах Криму - у Джанкої та районі, а також у Керчі та поблизу мису Чауда.
Нещодавно СБУ здійснила третю атаку на Кримський міст. Спецпризначенці підірвали опори мосту під водою.
Як розповідав голова СБУ Василь Малюк, було двічі уражено ключові опори мосту. Спецслужба застосувала два заряди вибухівкою по 1100 кг.
Раніше СБУ атакувала Кримський міст з суші та води. Вперше це сталося у 2022 році, тоді СБУ використала автомобіль, аби провести вибухівку на незаконну споруду.
Друга атака відбулася у 2023 році - два бойові дрони СБУ Sea Baby вдарили по мосту.
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