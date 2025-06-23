Двічі по 1100 кг: Малюк розкрив деталі третьої атаки СБУ на Кримський міст
Остання атака Служби безпеки України по Кримському мосту була подвійною. СБУ використали два заряди вибухівки вагою 1100 кг.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з журналістами.
За його словами, було двічі уражено ключові опори мосту. Для цього СБУ застосувала два заряди вибухівкою по 1100 кг.
"Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це - початок нової епохи. Ми міст жалили тричі. У 2022 році заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ "Sea Baby" по воді", - розповів Малюк.
Він зауважив, що цього разу міст було атаковано під водою.
"Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії", - підкреслив голова СБУ.
Удар по Кримському мосту
Нагадаємо, 3 червня 2025 року Служба безпеки України здійснила успішну підводну атаку на Кримський міст, підірвавши опори споруди. Через це рух по мосту було тимчасово призупинено.
Це була вже третя за рахунком атака з моменту початку повномасштабної війни. 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту вибухнула вантажівка, після чого спалахнула пожежа.
Другу атаку було здійснено в липні 2023 року за допомогою дронів Sea Baby, через що були зруйновані два прольоти.
Примітно, що після останньої атаки в Кремлі заявили, нібито жодних пошкоджень не зафіксовано. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков оголосив, що Москва чекає на нові атаки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.