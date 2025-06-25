В сети сообщили о "прилете" по аэродрому в Крыму

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 25 июня прогремели взрывы. Мог быть атакован аэродром в Джанкое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
"Предварительно, есть прилет по аэродрому в Джанкое, сообщают подписчики. Какие последствия, пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Ранее "Крымский ветер" писал о взрывах в нескольких уголках оккупированного полуострова. Также в сети сообщали о якобы работе российской противовоздушной обороны по дронам.
Громко было в нескольких районах Крыма - в Джанкое и районе, а также в Керчи и вблизи мыса Чауда.
Недавно СБУ осуществила третью атаку на Крымский мост. Спецназовцы взорвали опоры моста под водой.
Как рассказывал председатель СБУ Василий Малюк, были дважды поражены ключевые опоры моста. Спецслужба применила два заряда взрывчатки по 1100 кг.
Ранее СБУ атаковала Крымский мост с суши и воды. Впервые это произошло в 2022 году, тогда СБУ использовала автомобиль, чтобы провести взрывчатку на незаконное сооружение.
Вторая атака состоялась в 2023 году - два боевых дрона СБУ Sea Baby ударили по мосту.
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