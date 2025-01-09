У мережі повідомили про нібито перегляд тарифів на світло: що каже Міненерго

У мережі поширюють інформацію про нібито перегляд тарифів на світло. Міненерго заперечує це.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики в Telegram.
У відомстві наголосили, що наразі жодного рішення чи проєкту рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення немає. Це питання не стоїть на порядку денному.
"Поширення неправдивих заяв щодо тарифів – це спроба ворога дестабілізувати ситуацію в Україні. Будьте уважними та довіряйте лише офіційним джерелам", - йдеться у повідомленні.
Днями у мережі з'явилися повідомлення про нібито підвищення тарифів за електроенергію. Стверджувалося, що нібито з 1 червня 2025 року вартість 1 кВт-год може зрости до 6,68 гривні.
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Він не стосується електроенергії, холодної води та інших послуг.
Тариф на світло становить 4,32 грн/кВт-год. Власники двозонних лічильників можуть сплачувати за електрику вдвічі менше в нічні години. З 23:00 до 07:00 тариф становить 2,16 грн/кВт-год.
Варто зазначити, що днями у мережі поширювали інформацію про нібито введення графіків відключення газу на тлі припинення транзиту російського газу. Українців попередили, що це фейк.
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