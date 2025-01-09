У мережі повідомили про нібито перегляд тарифів на світло: що каже Міненерго

У відомстві наголосили, що наразі жодного рішення чи проєкту рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення немає. Це питання не стоїть на порядку денному.

"Поширення неправдивих заяв щодо тарифів – це спроба ворога дестабілізувати ситуацію в Україні. Будьте уважними та довіряйте лише офіційним джерелам", - йдеться у повідомленні.

Днями у мережі з'явилися повідомлення про нібито підвищення тарифів за електроенергію. Стверджувалося, що нібито з 1 червня 2025 року вартість 1 кВт-год може зрости до 6,68 гривні.