В сети сообщили о якобы пересмотре тарифов на свет: что говорит Минэнерго

В ведомстве отметили, что пока никакого решения или проекта решения о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения нет. Этот вопрос не стоит на повестке дня.

"Распространение ложных заявлений по тарифам - это попытка врага дестабилизировать ситуацию в Украине. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам", - говорится в сообщении.

На днях в сети появились сообщения о якобы повышении тарифов за электроэнергию. Утверждалось, что якобы с 1 июня 2025 года стоимость 1 кВт-ч может вырасти до 6,68 гривны.