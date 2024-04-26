У мережі поширюють інформацію про евакуацію з Харкова місцевої влади: в ОВА спростували

"Опублікована в соціальних мережах інформація щодо евакуації з Харкова владних установ, родин військових та інших не відповідає дійсності. Усі органи влади, зокрема і керівництво Харківської обласної військової адміністрації, продовжують працювати на місцях", - йдеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що подібні повідомлення - це підігравання ворожій ІПСО і є відвертою маніпуляцією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні.