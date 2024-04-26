В сети распространяют информацию об эвакуации из Харькова местных властей: в ОВА опровергли

"Опубликованная в социальных сетях информация об эвакуации из Харькова властных учреждений, семей военных и других не соответствует действительности. Все органы власти, в том числе руководство Харьковской областной военной администрации, продолжают работать на местах", - говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что подобные сообщения - это подыгрывание враждебной ИПСО и является откровенной манипуляцией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе.