RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сети распространяют информацию об эвакуации из Харькова местных властей: в ОВА опровергли

Фото: Харьковская ОВА (УНИАН)
Автор: Татьяна Степанова

В социальных сетях распространяется информация о якобы эвакуации из Харькова местных властей и семей военных. Однако она не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Харьковской областной военной администрации.

"Опубликованная в социальных сетях информация об эвакуации из Харькова властных учреждений, семей военных и других не соответствует действительности. Все органы власти, в том числе руководство Харьковской областной военной администрации, продолжают работать на местах", - говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что подобные сообщения - это подыгрывание враждебной ИПСО и является откровенной манипуляцией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе.

Фейки россиян о наступлении на Харьков

Российские пропагандисты часто придумывают фейки о войне в Украине. Враг пытается дискредитировать украинских военных и навести панику среди мирного населения.

В последнее время пропагандисты РФ распространяют фейковые новости о наступлении на Харьковскую и Сумскую области.

В частности, кафиры распространяют ложную информацию об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города".

В Главном управлении разведки Украины опровергли месседжи, что россияне "здесь и сейчас нападут на Харьков". В ведомстве это назвали российским ИПСО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеФейки