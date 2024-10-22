У мережі показали ще один доказ присутності солдатів КНДР у Росії (відео)

Канал оприлюднив кілька відео, на яких можна побачити північнокорейських солдатів. Як з'ясував ASTRA, вони прибули на військову частину 44980 127-ї мотострілецької дивізії у поселенні Сергіївка.

"Приїхали з Північної Кореї красені-союзники. Сподіваюся, війна на цьому закінчиться", - розповів автор відео якутською мовою.

Telegram-канал звернув увагу, що казармовий комплекс, який присутній на відео, - найновіший у Приморському краї, його відкрили в липні 2022 року.