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В сети показали еще одно доказательство присутствия солдат КНДР в России (видео)

Иллюстративное фото: солдаты КНДР уже в России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Северокорейские солдаты прибыли в Приморский край РФ. Их могут направить на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Канал обнародовал несколько видео, на которых можно заметить северокорейских солдат. Как выяснил ASTRA, они прибыли на военную часть 44980 127-й мотострелковой дивизии в селении Сергеевка.

 

"Приехали с Северной Кореи красавчики-союзники. Надеюсь, война на этом закончится", - рассказал автор видео на якутском языке. 

Telegram-канал обратил внимание, что казарменный комплекс, который присутствует на видео, - самый новый в Приморском крае, его открыли в июле 2022 года. 

Солдаты КНДР в России

Напомним, украинские чиновники, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, уже неоднократно заявляли, что Северная Корея начала помогать России своими солдатами. Их направили для учений на Дальний Восток.

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что в ноябре против Украины могут воевать уже 11 тысяч северокорейских солдат.

При этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI показал видео, на котором северокорейским солдатам выдают российскую военную форму на Сергеевском полигоне.

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