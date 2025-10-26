В мережі показали, як РФ оточила Москву рівнями ППО (фото)

У мережі з’явилась карта, на якій нібито зображено розташування систем протиповітряної оборони Москви. На схемі різними кольорами позначено місця розташування комплексів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Радіо Вільна Європа Марк Крутов, який поширив допис ОСІНТера Jembob.
Згідно з оприлюдненою схемою, у різних районах Москви розташовані системи протиповітряної оборони, які утворюють кільце навколо столиці. Зокрема, на зображенні показано комплекси С-300, С-400 та радари, які забезпечують прикриття важливих об’єктів.
За даними ОСІНТера, в Ізмаїловському районі Москви з’явилася нова система ППО С-400. Інші комплекси С-300 та С-400 розташовані навколо міста таким чином, щоб створювати багаторівневу оборону.
На момент публікації офіційного підтвердження розташування систем від російських військових не надходило. Однак схема вже активно обговорюється у мережі.
Зауважимо, що вчора голова ГУР Кирило Буданов розповів, що російська протиповітряна оборона не здатна протидіяти атакам українських безпілотників.
За його словами, проблеми з проривом дронів вглиб Росії є тільки на кордоні, але чим далі, тим менше засобів ППО стає.
Зауважимо також, що ще 5 серпня стало відомо, що РФ будує нове кільце ППО навколо Москви. Тоді супутники виявили понад 15 позицій.