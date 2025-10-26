UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

В мережі показали, як РФ оточила Москву рівнями ППО (фото)

Фото: в мережі показали мережу ППО навколо Москви (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У мережі з’явилась карта, на якій нібито зображено розташування систем протиповітряної оборони Москви. На схемі різними кольорами позначено місця розташування комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Радіо Вільна Європа Марк Крутов, який поширив допис ОСІНТера Jembob.

Згідно з оприлюдненою схемою, у різних районах Москви розташовані системи протиповітряної оборони, які утворюють кільце навколо столиці. Зокрема, на зображенні показано комплекси С-300, С-400 та радари, які забезпечують прикриття важливих об’єктів.

 

За даними ОСІНТера, в Ізмаїловському районі Москви з’явилася нова система ППО С-400. Інші комплекси С-300 та С-400 розташовані навколо міста таким чином, щоб створювати багаторівневу оборону.

На момент публікації офіційного підтвердження розташування систем від російських військових не надходило. Однак схема вже активно обговорюється у мережі.

Зауважимо, що вчора голова ГУР Кирило Буданов розповів, що російська протиповітряна оборона не здатна протидіяти атакам українських безпілотників.

За його словами, проблеми з проривом дронів вглиб Росії є тільки на кордоні, але чим далі, тим менше засобів ППО стає.

Зауважимо також, що ще 5 серпня стало відомо, що РФ будує нове кільце ППО навколо Москви. Тоді супутники виявили понад 15 позицій.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваВійна Росії проти України