В сети показали якобы сеть ПВО вокруг Москвы (фото)

Согласно обнародованной схеме, в разных районах Москвы расположены системы противовоздушной обороны, которые образуют кольцо вокруг столицы. В частности, на изображении показаны комплексы С-300, С-400 и радары, которые обеспечивают прикрытие важных объектов.

По данным ОСИНТера, в Измаиловском районе Москвы появилась новая система ПВО С-400. Другие комплексы С-300 и С-400 расположены вокруг города таким образом, чтобы создавать многоуровневую оборону.

На момент публикации официального подтверждения расположения систем от российских военных не поступало. Однако схема уже активно обсуждается в сети.