В сети показали якобы сеть ПВО вокруг Москвы (фото)

В сети появилась карта, на которой якобы изображено расположение систем противовоздушной обороны Москвы. На схеме разными цветами обозначены места расположения комплексов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Радио Свободная Европа Марк Крутов, который распространил сообщение ОСИНТера Jembob.
Согласно обнародованной схеме, в разных районах Москвы расположены системы противовоздушной обороны, которые образуют кольцо вокруг столицы. В частности, на изображении показаны комплексы С-300, С-400 и радары, которые обеспечивают прикрытие важных объектов.
По данным ОСИНТера, в Измаиловском районе Москвы появилась новая система ПВО С-400. Другие комплексы С-300 и С-400 расположены вокруг города таким образом, чтобы создавать многоуровневую оборону.
На момент публикации официального подтверждения расположения систем от российских военных не поступало. Однако схема уже активно обсуждается в сети.
Заметим, что вчера глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что российская противовоздушная оборона не способна противодействовать атакам украинских беспилотников.
По его словам, проблемы с прорывом дронов вглубь России есть только на границе, но чем дальше, тем меньше средств ПВО становится.
Заметим также, что еще 5 августа стало известно, что РФ строит новое кольцо ПВО вокруг Москвы. Тогда спутники обнаружили более 15 позиций.