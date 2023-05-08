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У Кривому Розі сталася пожежа у багатоквартирному будинку: є загибла та постраждалі

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Кривий Ріг, Понеділок 08 травня 2023 19:25
У Кривому Розі сталася пожежа у багатоквартирному будинку: є загибла та постраждалі Ілюстративне фото: у Кривому Розі сталася пожежа у багатоквартирному будинку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У понеділок, 8 травня, у Кривому Розі сталася пожежа у багатоквартирному будинку, внаслідок чого травмовано три особи, одна жінка загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"8 травня о 15:39 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання квартири в багатоповерховому житловому будинку, розташованого на вулиці Миколи Світальського міста Кривий Ріг", - йдеться в повідомленні.

По прибуттю до місця події рятувальників було встановлено, що з другого по дев’ятий поверхи спостерігається сильне задимлення.

Під час гасіння вогнеборці врятували загалом 17 осіб, з них семеро дітей.

Внаслідок НП три особи травмовані, з них одна дитина.Також виявлено тіло жінки 1945 року народження.

Як повідомили в ДСНС, наразі пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у понеділок, 8 травня, у селі Мусійки Іванківської громади Київської області сталася пожежа у житловому будинку, де на момент НП перебували шестеро дітей та їхній батько. Одна дитина загинула.

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Кривий Ріг Пожежа
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