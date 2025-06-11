У мережі пишуть про сильний вибух в Енгельсі, де горить нафтобаза (фото)

У російському місті Енгельс сьогодні, 11 червня, пролунав гучний вибух. У небі над містом здійнявся великий стовп диму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
Канал пише, що офіційної інформації про причину вибуху поки немає.
Також, згідно з неофіційною інформацією, вибух міг прогриміти на підприємстві "РусКон-С", де виробляють трубопровідну арматуру. Завод розташований за п'ять кілометрів від "Кристала".
Нагадаємо, в ніч на 6 червня дрони атакували нафтобазу "Кристал" в Енгельсі.
Відтоді росіяни не можуть загасити там пожежу. Жителям міста розповідають про те, що підвищеної концентрації шкідливих речовин у повітрі нібито немає.
До слова, 6 червня Генштаб ЗСУ також повідомив, що українські воїни атакували ключові аеродроми РФ - "Енгельс" і "Дягильово".
При цьому в Енгельсі були влучання щонайменше у три резервуари з паливно-мастильними матеріалами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.