У мережі пишуть про сильний вибух в Енгельсі, де горить нафтобаза (фото)

Пожежа на нафтобазі

Нагадаємо, в ніч на 6 червня дрони атакували нафтобазу "Кристал" в Енгельсі.

Відтоді росіяни не можуть загасити там пожежу. Жителям міста розповідають про те, що підвищеної концентрації шкідливих речовин у повітрі нібито немає.

До слова, 6 червня Генштаб ЗСУ також повідомив, що українські воїни атакували ключові аеродроми РФ - "Енгельс" і "Дягильово".

При цьому в Енгельсі були влучання щонайменше у три резервуари з паливно-мастильними матеріалами.

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