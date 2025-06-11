В сети пишут о сильном взрыве в Энгельсе, где горит нефтебаза (фото)

Пожар на нефтебазе

Напомним, в ночь на 6 июня дроны атаковали нефтебазу "Кристалл" в Энгельсе.

С тех пор россияне не могут потушить там пожар. Жителям города рассказывают о том, что повышенной концентрации вредных веществ в воздухе якобы нет.

К слову, 6 июня Генштаб ВСУ также сообщил, что украинские воины атаковали ключевые аэродромы РФ - "Энгельс" и "Дягилево".

При этом в Энгельсе были попадания по меньшей мере в три резервуара с горюче-смазочными материалами.

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