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У мережі пишуть, що росіяни знову хочуть перекидати військову техніку до Білорусі

Ілюстративне фото: Росія може перекинути військову техніку до Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни, ймовірно, знову планують перекидання своєї військової техніки до Білорусі. До прийому ешелонів уже готуються "Білоруська залізниця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спільноту залізничників Білорусі в Telegram.

За інформацією залізничників, у Білорусі готуються прийняти ешелони з військовою технікою, особовим складом та боєприпасами РФ.

Крім того, до Білорусі можуть направити ешелони з українських територій, які тимчасово перебувають під окупацією.

Залізничники уточнюють, що Білорусь вживає заходів для того, щоб забезпечити таємність цих перевезень техніки.

Це відбувається після того, як моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" написав, що наступного року в Білорусі планується провести великі військові навчання за участю Росії.

Допомога Росії від Білорусі

Варто зауважити, що Білорусь є союзником Росії у війні проти України. Зокрема, країна передала російським окупантам велику кількість військової техніки та боєприпасів.

Також під час початку повномасштабної війни російські війська наступали в Україну з території Білорусі. З території РБ також відбувалися ракетні удари по Україні.

Більш детально про допомогу від Білорусі для Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяБілорусьВійськова техніка