В сети пишут, что россияне снова хотят перебрасывать военную технику в Беларусь

По информации железнодорожников, в Беларуси готовятся принять эшелоны с военной техникой, личным составом и боеприпасами РФ.

Также, помимо этого, в Беларусь могут направить эшелоны с украинских территорий, которые временно находятся под оккупацией.

Железнодорожники уточняют, что Беларусь принимает меры для того, чтобы обеспечить секретность данных перевозок техники.

Это происходит после того, как мониторинговый канал “Беларускі Гаюн” написал, что в следующем году в Беларуси планируется провести крупные военные учения с участием России.