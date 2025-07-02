У мережі пишуть, що РФ "зайшла" в перше село на Дніпропетровщині: Генштаб спростовує

У соцмережах поширилися повідомлення російських пропагандистів, що нібито їхні війська зайшли у перше село на Дніпропетровщині - Дачне. В Генеральному штабі ЗСУ цю інформацію спростували.
Про це РБК-Україна повідомили в Генштабі ЗСУ.
Зазначимо, що напередодні в соцмережах з'явилися відео, опубліковане російськими пропагандистами. Вони підкріплені підписом про те, що війська РФ буцімто вже перебувають на території Дніпропетровської області, а саме в селі Дачне.
Так, з'явилося відео, на якому окупанти буцімто у Дачному займають бліндажі та вивішують прапори РФ. Російські пабліки заявляють, що село "повністю захоплене".
РБК-Україна звернулося за коментарем до Генерального штабу ЗСУ. Там повідомили виданню, що дані заяви противника є неправдою.
"Це російська дезінформація. Бої тривають в межах Донецької області", - заявили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, як раніше заявляв президент Володимир Зеленський, для Росії дуже важлива інформаційна хвиля. Тому ворожі війська намагаються "хоча б однією ногою" стати на адміністративний кордон Дніпропетровської області.
30 червня 2025 року український OSINT-проєкт Deepstate повідомив, що на території Дніпропетровщини вже утворилася так звана "сіра" зона.
Втім, як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, прориву окупантів на Дніпропетровщину немає.
"Туди росіяни залітають на фпв-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні", - заявляв Коваленко.
Своєю чергою речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповідав, що прориву військ РФ на територію Дніпропетровщини не зафіксовано.
"Йдуть дуже активні бої у селах, що розташовані біля адмінмежі області. Та ж сама Ялта, Комар, Шевченкове, але там тримають оборону", - говорив Трегубов.
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