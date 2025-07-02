В сети пишут, что РФ "зашла" в первое село на Днепропетровщине: Генштаб опровергает

Отметим, что накануне в соцсетях появились видео, опубликованное российскими пропагандистами. Они подкреплены подписью о том, что войска РФ якобы уже находятся на территории Днепропетровской области, а именно в селе Дачное.

Так, появилось видео, на котором оккупанты якобы в Дачном занимают блиндажи и вывешивают флаги РФ. Российские паблики заявляют, что село "полностью захвачено".

РБК-Украина обратилось за комментарием в Генеральный штаб ВСУ. Там сообщили изданию, что данные заявления противника являются неправдой.

"Это российская дезинформация. Бои продолжаются в пределах Донецкой области", - заявили в Генштабе ВСУ.

Село Дачное Днепропетровской области на карте Deepstate

Войска РФ хотят прорваться на Днепропетровщину

Напомним, как ранее заявлял президент Владимир Зеленский, для России очень важна информационная волна. Поэтому вражеские войска пытаются "хотя бы одной ногой" стать на административную границу Днепропетровской области.