В мережі пишуть, що Іран погрожує вдарити по Україні: що відбувається насправді

Іран не погрожував завдавати ракетних ударів по Києву, Львову та Одесі у разі атаки США. Поширені в мережі повідомлення разом із нібито ефіром іранського телеканалу є повною підробкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
У Telegram-каналах почали масово поширювати інформацію про те, що Іран нібито готується вдарити ракетами по українських містах.
Як "доказ" пропагандисти використовують скриншот нібито з ефіру іранського телеканалу.
На ньому зображена карта Європи з позначеними українськими містами - Києвом, Львовом та Одесою.
Насправді під час іранської телевізійного ефіру взагалі не йшлося про будь-які можливі удари по Україні.
В оригінальній трансляції показували зовсім інше зображення, а поширений у мережі скриншот є сфальсифікованим.
У Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі вкиди спрямовані виключно на те, щоб поширити панічні настрої серед українців та створити уявну загрозу.
Нагадаємо, що нещодавно росіяни вдалися до серії чергових маніпуляцій та вкидів для дискредитації України й зняття з себе відповідальності за злочини.
Зокрема, Росія хотіла перекласти відповідальність за смертоносний удар по вокзалу у Дніпрі на "роботу української ППО". Однак у Повітряних силах надали фотодоказ, який повністю спростовує цей наклеп.
Крім того, у соцмережах ширилася інформація про нібито втечу двох озброєних російських полонених та розстріл автомобіля військових у Харківській області.
Втім, у ЗСУ оперативно спростували цей вкид, зауваживши, що повідомлення є черговим фейком.