В мережі пишуть, що Іран погрожує вдарити по Україні: що відбувається насправді

Нагадаємо, що нещодавно росіяни вдалися до серії чергових маніпуляцій та вкидів для дискредитації України й зняття з себе відповідальності за злочини.

Зокрема, Росія хотіла перекласти відповідальність за смертоносний удар по вокзалу у Дніпрі на "роботу української ППО". Однак у Повітряних силах надали фотодоказ, який повністю спростовує цей наклеп.

Крім того, у соцмережах ширилася інформація про нібито втечу двох озброєних російських полонених та розстріл автомобіля військових у Харківській області.

Втім, у ЗСУ оперативно спростували цей вкид, зауваживши, що повідомлення є черговим фейком.