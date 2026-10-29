У мережі написали про "втечу" озброєних полонених на Харківщині: у ЗСУ відреагували на вкид

Інформація про нібито втечу двох озброєних російських полонених та розстріл автомобіля військових у Харківській області є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військову службу правопорядку у Збройних Силах України.

Представників медіа, соцмереж та блогерів закликають ретельно перевіряти дані та користуватися лише офіційними джерелами.

Жодних подібних інцидентів у ВСП не фіксували, а підрозділи працюють у штатному режимі.

У відомстві наголосили, що ця інформація повністю не відповідає дійсності.

Також у вкидах йшлося про нібито розстріл автівки служби правопорядку.

У мережі масово поширювали повідомлення про те, що поблизу Старовірівки з-під варти ВСП нібито втекли двоє озброєних полонених.

Нагадуємо, що оператори батальйону "Воля" 57-ої ОМПБр провели унікальну операцію під Вовчанськом, під час якої взяли в полон росіянина за допомогою дрона та змусили його евакуювати тіло загиблого бійця ЗСУ.

Водночас на тлі подій на фронті активізується і тема військовополонених з інших країн.

Зокрема, нещодавно африканські військовополонені закликали вплинути на російську владу та записали звернення до учасників саміту в Москві, щоб повернутися додому.