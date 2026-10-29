Повітряні сили спростували фейк РФ про "роботу української ППО" у Дніпрі
Росія хотіла перекласти відповідальність за смертносний удар по вокзалу у Дніпрі на "роботу української ППО". У Повітряних силах надали фотодоказ, що спростовує наклеп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил у Telegram.
Повітряні сили спростували фейк
Російські пропагандисти після чергової терористичної атаки на Дніпро традиційно запустили хвилю фейків про "роботу української ППО".
"Мета окупантів очевидна і незмінна - цинічне виправдання власних воєнних злочинів, залякування українців та спроби перекласти відповідальність за загибель цивільних", - кажуть у Повітряних силах.
ПС надали фотодоказ - уламки російського реактивного безпілотника безпосередньо на пероні залізничного вокзалу у Дніпрі.
"Це черговий доказ того, що ціллю ворога є саме мирна інфраструктура та люди", - зазначили вони. І закликали українців довіряти виключно перевіреним джерелам інформації.
Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 29 жовтня вдарили безпілотником по залізничному вокзалу у Дніпрі. Відомо про 14 загиблих.
Крім того, сьогодні росіяни атакували залізничний вокзал у Дніпрі.
В "Укрзалізниці" повідомили, що удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро - Запоріжжя.