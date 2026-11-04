В сети пишут, что Иран грозится ударить по Украине: что происходит на самом деле

В Telegram-каналах начали массово распространять информацию о том, что Иран якобы готовится ударить ракетами по украинским городам.

В качестве "доказательства" пропагандисты используют скриншот якобы из эфира иранского телеканала.

На нем изображена карта Европы с обозначенными украинскими городами – Киевом, Львовом и Одессой.

На самом деле во время иранского телевизионного эфира вообще речь не шла о каких-либо возможных ударах по Украине.

В оригинальной трансляции показывали совсем другое изображение, а распространенный в сети скриншот сфальсифицирован.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такие вбросы направлены исключительно на то, чтобы распространить панические настроения среди украинцев и создать мнимую угрозу.