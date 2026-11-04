В сети пишут, что Иран грозится ударить по Украине: что происходит на самом деле

Иран не угрожал наносить ракетные удары по Киеву, Львову и Одессе в случае атаки США. Распространенные в сети сообщения вместе с якобы эфиром иранского телеканала являются полным подлогом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В Telegram-каналах начали массово распространять информацию о том, что Иран якобы готовится ударить ракетами по украинским городам.
В качестве "доказательства" пропагандисты используют скриншот якобы из эфира иранского телеканала.
На нем изображена карта Европы с обозначенными украинскими городами – Киевом, Львовом и Одессой.
На самом деле во время иранского телевизионного эфира вообще речь не шла о каких-либо возможных ударах по Украине.
В оригинальной трансляции показывали совсем другое изображение, а распространенный в сети скриншот сфальсифицирован.
В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такие вбросы направлены исключительно на то, чтобы распространить панические настроения среди украинцев и создать мнимую угрозу.
Напомним, что недавно россияне прибегли к серии очередных манипуляций и вбросов для дискредитации Украины и снятию с себя ответственности за преступления.
В частности, Россия хотела переложить ответственность за смертоносный удар по вокзалу в Днепре на "работу украинского ПВО". Однако в Воздушных силах предоставили фотодоказательство, полностью опровергающее эту клевету.
Кроме того, в соцсетях распространялась информация о якобы побеге двух вооруженных российских пленных и расстреле автомобиля военных в Харьковской области.
Впрочем, в ВСУ оперативно опровергли этот вброс, заметив, что сообщение является очередным фейком.