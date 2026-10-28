UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

У мережі пишуть про блекаут у центрі Києва: що відбувається насправді

18:43 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: у мережі пишуть про блекаут у центрі Києва (РБК-УКраїна/Віталій Носач)

У Києві відсутні аварійні відключення електроенергії, наразі столиця живе за графіками погодинних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

У мережі почала поширюватися інформація про те, що центр міста нібито поринув у блекаут.

У КМДА спростували ці чутки та закликали жителів міста не поширювати недостовірні дані.

Влада просить довіряти лише офіційним джерелам інформації та орієнтуватися на актуальні графіки відключень.

Нагадаємо, що це не перший масштабний випадок тривалого знеструмлення міст внаслідок останніх подій.

Зокрема, нещодавно частина Києва залишилась без світла через аварію, яка сталася вранці 25 жовтня у трьох районах столиці.

Тоді фахівці оперативно ліквідовували наслідки та намагалися якомога швидше відновити подачу електрики для громадян.

Крім того, схожа складна ситуація спостерігалася і раніше в інших регіонах країни через постійні навантаження та атаки на енергосистему.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївБлекаутВідключеня світла