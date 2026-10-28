У мережі пишуть про блекаут у центрі Києва: що відбувається насправді

Нагадаємо, що це не перший масштабний випадок тривалого знеструмлення міст внаслідок останніх подій.

Зокрема, нещодавно частина Києва залишилась без світла через аварію, яка сталася вранці 25 жовтня у трьох районах столиці.

Тоді фахівці оперативно ліквідовували наслідки та намагалися якомога швидше відновити подачу електрики для громадян.

Крім того, схожа складна ситуація спостерігалася і раніше в інших регіонах країни через постійні навантаження та атаки на енергосистему.