В сети пишут о блекауте в центре Киева: что происходит на самом деле

В сети начала распространяться информация о том, что центр города якобы ушел в блекаут.

В КГГА опровергли эти слухи и призвали жителей города не распространять недостоверные данные.

Власти просят доверять только официальным источникам информации и ориентироваться на актуальные графики отключений.