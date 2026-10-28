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В сети пишут о блекауте в центре Киева: что происходит на самом деле

18:43 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: в сети пишут о блекауте в центре Киева (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Киеве отсутствуют аварийные отключения электроэнергии, сейчас столица живет по графику почасовых ограничений.

В сети начала распространяться информация о том, что центр города якобы ушел в блекаут.

В КГГА опровергли эти слухи и призвали жителей города не распространять недостоверные данные.

Власти просят доверять только официальным источникам информации и ориентироваться на актуальные графики отключений.

Напомним, что это не первый масштабный случай длительного обесточивания городов в результате последних событий.

В частности, недавно часть Киева осталась без света из-за аварии, которая произошла утром 25 октября в трех районах столицы.

Тогда специалисты оперативно ликвидировали последствия и пытались как можно скорее восстановить подачу электричества для граждан.

Кроме того, похожаясложная ситуация наблюдалась и раньше в других регионах страны из-за постоянных нагрузок и атак на энергосистему.

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