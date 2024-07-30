ua en ru
Вт, 30 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В сети писали о заходе россиян в Торецк. В ЦПД опровергли

Вторник 30 июля 2024 13:33
UA EN RU
В сети писали о заходе россиян в Торецк. В ЦПД опровергли Фото: Андрей Коваленко, руководитель "Центра программы дезинформации" (facebook.com/elonrvmusk)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 30 июля, в сети писали о заходе врага в Торецк, впрочем, это не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя "Центра противодействия дезинформации" (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко.

Утром в сети заявили о напряженной ситуации в Торецком направлении. Отмечалось, что россияне, якобы, уже "перешли в непосредственно границы Торецкого".

Коваленко, в свою очередь, опроверг эту информацию. По его словам, по состоянию на 12:00 "информация о заходе россиян в Торецк не соответствует действительности".

В сети писали о заходе россиян в Торецк. В ЦПД опровергли

Фото: карта боевых действий по состоянию на 29.07 (deepstatemap.live)

Ситуация на Торецком направлении

Как рассказывал Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки, 29 июля, на Торецком направлении состоялось 19 боестолкновений неподалеку Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

Недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждал о том, что враг перебрасывает резервы в район Торецка и Часового Яра. В частности россияне уменьшили время подготовки живой силы.

Также 20 июля аналитики Института изучения войны (ISW) заявляли о продвижении врага возле Северска, Торецка и Авдеевки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Украина в течение следующих месяцев может жить без отключений света, - советник премьера
Украина в течение следующих месяцев может жить без отключений света, - советник премьера
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая