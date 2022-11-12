У мережі опублікували відео пошкоджень Антонівського мосту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Анатолія Штефана.

На кадрах видно зруйновані опори, прольоти, що впали у воду, і суттєво пошкоджена обстрілами понтонна переправа, яку використовували російські військові при відступі з правого берега Дніпра. Також на Антонівському мосту замінено сліди влучення від ракет HIMARS.

Нагадаємо, що за даними російських ЗМІ, міст зруйнували окупанти під час відступу, щоб перешкодити просуванню українських військових на лівобережну частину Херсонської області.