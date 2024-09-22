У мережі написали про ворожі дрони з хімічною речовиною. В одній з областей зробили заяву

Він зазначив, що у мережі з'явилася інформація, що ворог використовує у дронах хімічну речовину, яка при контакті зі шкірою викликає опіки.

"Прошу - без паніки! У нашій області жодного такого випадку не було. Це офіційно підтверджує обласний департамент охорони здоров'я", - зазначив Лисак.

При цьому він нагадав про правила безпеки. Жителів Дніпропетровської області закликали не торкатися підозрілих предметів та негайно звертатися до екстрених служб.

Днями оперативно-тактичне угруповування "Харків" у соцмережах повідомило, що російські окупанти почали обробляти дрони невідомою речовиною, яка при тактильному контакті викликає хімічні опіки.

Військові закликали не торкатися трофейних безпілотників без засобів захисту.

скриншот t.me/otukharkiv