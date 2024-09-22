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У мережі написали про ворожі дрони з хімічною речовиною. В одній з областей зробили заяву

Фото: росіяни можуть використовувати дрони з небезпечною речовиною (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі написали про використання росіянами дронів з хімічною речовиною, яка завдає опіків. У Дніпропетровській ОВА прокоментували інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

Він зазначив, що у мережі з'явилася інформація, що ворог використовує у дронах хімічну речовину, яка при контакті зі шкірою викликає опіки.

"Прошу - без паніки! У нашій області жодного такого випадку не було. Це офіційно підтверджує обласний департамент охорони здоров'я", - зазначив Лисак.

При цьому він нагадав про правила безпеки. Жителів Дніпропетровської області закликали не торкатися підозрілих предметів та негайно звертатися до екстрених служб.

Днями оперативно-тактичне угруповування "Харків" у соцмережах повідомило, що російські окупанти почали обробляти дрони невідомою речовиною, яка при тактильному контакті викликає хімічні опіки.

Військові закликали не торкатися трофейних безпілотників без засобів захисту.

скриншот t.me/otukharkiv

 

Використання росіянами хімічної зброї

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що російські окупанти могли застосувати хімічну зброю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Також військові повідомляли про застосування росіянами хімічної зброї на Бахмутському напрямку фронту.

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