В сети написали о вражеских дронах с химическим веществом. В одной из областей сделали заявление

В сети написали об использовании россиянами дронов с химическим веществом, которое наносит ожоги. В Днепропетровской ОВА прокомментировали информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.
Он отметил, что в сети появилась информация, что враг использует в дронах химическое вещество, которое при контакте с кожей вызывает ожоги.
"Прошу - без паники! В нашей области ни одного такого случая не было. Это официально подтверждает областной департамент здравоохранения", - отметил Лысак.
При этом он напомнил о правилах безопасности. Жителей Днепропетровской области призвали не касаться подозрительных предметов и немедленно обращаться в экстренные службы.
На днях оперативно-тактическая группировка "Харьков" в соцсетях сообщила, что российские оккупанты начали обрабатывать дроны неизвестным веществом, которое при тактильном контакте вызывает химические ожоги.
Военные призвали не прикасаться к трофейным беспилотникам без средств защиты.
скриншот t.me/otukharkiv
Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что российские оккупанты могли применить химическое оружие на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Также военные сообщали о применении россиянами химического оружия на Бахмутском направлении фронта.
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