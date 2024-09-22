RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сети написали о вражеских дронах с химическим веществом. В одной из областей сделали заявление

Фото: россияне могут использовать дроны с опасным веществом (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

В сети написали об использовании россиянами дронов с химическим веществом, которое наносит ожоги. В Днепропетровской ОВА прокомментировали информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

Он отметил, что в сети появилась информация, что враг использует в дронах химическое вещество, которое при контакте с кожей вызывает ожоги.

"Прошу - без паники! В нашей области ни одного такого случая не было. Это официально подтверждает областной департамент здравоохранения", - отметил Лысак.

При этом он напомнил о правилах безопасности. Жителей Днепропетровской области призвали не касаться подозрительных предметов и немедленно обращаться в экстренные службы.

На днях оперативно-тактическая группировка "Харьков" в соцсетях сообщила, что российские оккупанты начали обрабатывать дроны неизвестным веществом, которое при тактильном контакте вызывает химические ожоги.

Военные призвали не прикасаться к трофейным беспилотникам без средств защиты.

скриншот t.me/otukharkiv

 

Использование россиянами химического оружия

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что российские оккупанты могли применить химическое оружие на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Также военные сообщали о применении россиянами химического оружия на Бахмутском направлении фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныДрони