У мережі написали про ворожі дрони з хімічною речовиною. В одній з областей зробили заяву
У мережі написали про використання росіянами дронів з хімічною речовиною, яка завдає опіків. У Дніпропетровській ОВА прокоментували інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.
Він зазначив, що у мережі з'явилася інформація, що ворог використовує у дронах хімічну речовину, яка при контакті зі шкірою викликає опіки.
"Прошу - без паніки! У нашій області жодного такого випадку не було. Це офіційно підтверджує обласний департамент охорони здоров'я", - зазначив Лисак.
При цьому він нагадав про правила безпеки. Жителів Дніпропетровської області закликали не торкатися підозрілих предметів та негайно звертатися до екстрених служб.
Днями оперативно-тактичне угруповування "Харків" у соцмережах повідомило, що російські окупанти почали обробляти дрони невідомою речовиною, яка при тактильному контакті викликає хімічні опіки.
Військові закликали не торкатися трофейних безпілотників без засобів захисту.
скриншот t.me/otukharkiv
Використання росіянами хімічної зброї
Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що російські окупанти могли застосувати хімічну зброю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Також військові повідомляли про застосування росіянами хімічної зброї на Бахмутському напрямку фронту.
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