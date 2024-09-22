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В сети написали о вражеских дронах с химическим веществом. В одной из областей сделали заявление

Днепр, Воскресенье 22 сентября 2024 10:00
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В сети написали о вражеских дронах с химическим веществом. В одной из областей сделали заявление Фото: россияне могут использовать дроны с опасным веществом (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

В сети написали об использовании россиянами дронов с химическим веществом, которое наносит ожоги. В Днепропетровской ОВА прокомментировали информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

Он отметил, что в сети появилась информация, что враг использует в дронах химическое вещество, которое при контакте с кожей вызывает ожоги.

"Прошу - без паники! В нашей области ни одного такого случая не было. Это официально подтверждает областной департамент здравоохранения", - отметил Лысак.

При этом он напомнил о правилах безопасности. Жителей Днепропетровской области призвали не касаться подозрительных предметов и немедленно обращаться в экстренные службы.

На днях оперативно-тактическая группировка "Харьков" в соцсетях сообщила, что российские оккупанты начали обрабатывать дроны неизвестным веществом, которое при тактильном контакте вызывает химические ожоги.

Военные призвали не прикасаться к трофейным беспилотникам без средств защиты.

В сети написали о вражеских дронах с химическим веществом. В одной из областей сделали заявление

скриншот t.me/otukharkiv

Использование россиянами химического оружия

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что российские оккупанты могли применить химическое оружие на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Также военные сообщали о применении россиянами химического оружия на Бахмутском направлении фронта.

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