У мережі написали про самогубство командира 186 окремого батальйону: що каже бригада

Вчора низка пов'язаних з військом журналістів повідомили про нібито самогубство комбата Ігоря Гриба, якого 4 жовтня вже поховали. У 123-й бригаді кажуть, що причину загибелі з'ясовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Facebook 123-ої бригади тероборони ЗСУ.

Зокрема, військові підтвердили смерть командира 186 окремого батальйону. Вони зазначили, що Гриб був відданий військовій справі та своїй країні, піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу.

"Світла пам'ять воїну-захиснику, співчуття рідним та близьким військовослужбовця. Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з’ясовуються, проводиться службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Бригада нагадала, що про бойовий шлях їх військ відомо чимало. Зокрема, особовий склад бригади брав безпосередню участь у визволенні Миколаївської та Херсонської областей, а з листопада 2022 року виконував бойові завдання із захисту узбережжя річки Дніпро і островів Херсонської області.

"Тож маємо всі зрозуміти, і дати час керівництву бригади та командуванню, розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі і вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань. Будемо надалі інформувати", - додали військові.