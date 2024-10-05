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В сети написали о самоубийстве командира 186-го отдельного батальона: что говорит бригада

Суббота 05 октября 2024 15:54
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В сети написали о самоубийстве командира 186-го отдельного батальона: что говорит бригада Фото: прощание с подполковником Игорем Грибом (facebook.com/volodymyr.boiko1965)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера ряд связанных с войском журналистов сообщили о якобы самоубийстве комбата Игоря Гриба, которого 4 октября уже похоронили. В 123 бригаде говорят, что причину гибели выясняют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook 123-й бригады терробороны ВСУ.

В частности, военные подтвердили смерть командира 186 отдельного батальона. Они отметили, что Гриб был предан военному делу и своей стране, заботился о личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива.

"Светлая память воину-защитнику, соболезнования родным и близким военнослужащего. Обстоятельства гибели Игоря Гриба выясняются, проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

Бригада напомнила, что о боевом пути их войск известно немало. В частности, личный состав бригады принимал непосредственное участие в освобождении Николаевской и Херсонской областей, а с ноября 2022 выполнял боевые задачи по защите побережья реки Днепр и островов Херсонской области.

"Поэтому должны все понять, и дать время руководству бригады и командованию, разобраться в сложившихся обстоятельствах в военном коллективе и решить все проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых задач. Будем в дальнейшем информировать", - добавили военные.

Что предшествовало

Вчера, 4 октября, журналист Владимир Бойко написал в Facebook, что комбат 186 отдельного батальона 123 отдельной бригады ТРО якобы совершил самоубийство. По его словам, 33-летний Игорь Гриб застрелился 2 октября после того, как его батальон покинул позиции под Угледаром, в результате чего город был потерян окончательно.

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