У мережі написали про "розбірки з ТЦК" на Троєщині: поліція розповіла правду

Поліція спростувала чутки в мережі про ніби-то розбірки з ТЦК у Деснянському районі Києва. Насправді НП дійсно була, однак вона стосувалась гонитви за водієм-порушником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва в Facebook.

З'ясувалось, що під час патрулювання у Деснянському районі Києва інспектори помітили автомобіль Nissan, водій якого порушив правила дорожнього руху. Окрім цього, транспортний засіб мав заклеєні номерні знаки, що унеможливлювало ідентифікацію авто.

"На законну вимогу поліцейських зупинитися водій не відреагував, натомість намагався втекти: виїхав та продовжив рух тротуаром, чим створив небезпеку для оточуючих. Для припинення правопорушення та затримання порушника патрульні викликали підкріплення й заблокували автомобіль фігуранта", - повідомили правоохоронці.

Відомо, що чоловіка затримали із застосуванням кайданків відповідно до ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію".

Фото: поліція затримала порушника (Патрульна поліція Києва)

"Під час здійснення процесуальних дій на місце події підійшла група осіб, які намагалися перешкоджати законним діям поліцейських. Зокрема, вони застосували щодо інспекторів засоби сльозогінної дії та пошкодили службовий автомобіль поліції", - додали копи.

Патрульним довелось застосували фізичну силу для відбиття нападу, вони використали речовини сльозогінної та дратівної дії. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

В результаті на водія інспектори винесли постанову за статтею про порушення вимог щодо використання номерних знаків та склали протокол через невиконання вимоги поліцейського про зупинку, а також оформили протокол затримання.

Окрім цього, втікачу інкримінують статтю Кримінального кодексу про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Ще під час перевірки даних правопорушника виявилося, що він вважається особою, яка порушує мобілізаційне законодавство.

Фігуранта було доставлено до РТЦК та СП. Досудове розслідування триває.