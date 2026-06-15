В сети написали о "разборках с ТЦК" на Троещине: полиция рассказала правду

Полиция опровергла слухи в сети о якобы разборках с ТЦК в Деснянском районе Киева. На самом деле ЧП действительно было, однако оно касалось погони за водителем-нарушителем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева в Facebook.

Выяснилось, что во время патрулирования в Деснянском районе Киева инспекторы заметили автомобиль Nissan, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Кроме этого, транспортное средство имело заклеенные номерные знаки, что делало невозможным идентификацию авто.

"На законное требование полицейских остановиться водитель не отреагировал, зато пытался убежать: выехал и продолжил движение по тротуару, чем создал опасность для окружающих. Для прекращения правонарушения и задержания нарушителя патрульные вызвали подкрепление и заблокировали автомобиль фигуранта", - сообщили правоохранители.

Известно, что мужчину задержали с применением наручников в соответствии со ст. 45 Закона Украины "О Национальной полиции".

Фото: полиция задержала нарушителя (Патрульная полиция Киева)

"Во время осуществления процессуальных действий на место происшествия подошла группа лиц, которые пытались препятствовать законным действиям полицейских. В частности, они применили в отношении инспекторов средства слезоточивого действия и повредили служебный автомобиль полиции", - добавили копы.

Патрульным пришлось применить физическую силу для отражения нападения, они использовали вещества слезоточивого и раздражающего действия. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

В результате на водителя инспекторы вынесли постановление по статье о нарушении требований по использованию номерных знаков и составили протокол за невыполнение требования полицейского об остановке, а также оформили протокол задержания.

Кроме этого, беглецу инкриминируют статью Уголовного кодекса об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа. Еще во время проверки данных правонарушителя оказалось, что он считается лицом, которое нарушает мобилизационное законодательство.

Фигурант был доставлен в РТЦК и СП. Досудебное расследование продолжается.