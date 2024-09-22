У мережі написали про побиття мовного інспектора в Івано-Франківську. В РНБО спростували
У мережі заявили про нібито побиття мовного інспектора в Івано-Франківську. Проте в РНБО спростовують цю інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.
У соціальних мережах з'явилося повідомлення про нібито побиття чоловіка в Івано-Франківську, який став мовним інспектором.
У Головному управлінні Нацполіції в Івано-Франківській області зазначають, що за останній час в місті не було жодних повідомлень стосовно будь-яких злочинів, скоєних на мовному ґрунті.
Центр протидії дезінформації вказує, що подібні фейки поширює російська пропаганда для створення ілюзії розколу в українському суспільстві навколо мовного питання.
"Також варто зауважити, що ініціатива про "мовних інспекторів" не працює, вона лише була озвучена на рівні ідеї, чим скористалася роспропаганда", - йдеться у повідомленні.
t.me/CenterCounteringDisinformation
Нагадаємо, нещодавно мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у місті хочуть запровадити громадську ініціативу - "мовні інспектори". За його словами, це потрібно популяризації української мови.
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