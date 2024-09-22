У мережі написали про побиття мовного інспектора в Івано-Франківську. В РНБО спростували

У мережі заявили про нібито побиття мовного інспектора в Івано-Франківську. Проте в РНБО спростовують цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.

У соціальних мережах з'явилося повідомлення про нібито побиття чоловіка в Івано-Франківську, який став мовним інспектором.

У Головному управлінні Нацполіції в Івано-Франківській області зазначають, що за останній час в місті не було жодних повідомлень стосовно будь-яких злочинів, скоєних на мовному ґрунті.

Центр протидії дезінформації вказує, що подібні фейки поширює російська пропаганда для створення ілюзії розколу в українському суспільстві навколо мовного питання.

"Також варто зауважити, що ініціатива про "мовних інспекторів" не працює, вона лише була озвучена на рівні ідеї, чим скористалася роспропаганда", - йдеться у повідомленні.

t.me/CenterCounteringDisinformation